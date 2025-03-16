С освобожденных территорий Курской области с 12 марта вывезли более 370 человек
С 12 марта с освобожденных территорий Курской области удалось вывезти более 370 человек. Об этом 16 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезен 371 человек, среди них — 14 детей», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, 220 эвакуированных жителей перевезли в областные пункты временного размещения, где им оказывают помощь. Остальных людей забрали родные и близкие.
Хинштейн подчеркнул, что работа по эвакуации идет безостановочно и только за воскресенье удалось вывезти 70 человек.
Накануне Хинштейн сообщал об исключении 378 человек из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья в связи с тем, что их удалось найти. По словам врио губернатора, в связи с массовым возвращением людей из освобожденных населенных пунктов региона реестр корректируется.