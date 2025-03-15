В Курской области сняты с розыска 378 числившихся пропавшими без вести человек
Из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья исключены 378 человек, все они найдены, об этом 15 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Он отметил, что в связи с массовым возвращением людей из освобожденных населенных пунктов Курской области реестр пропавших корректируется.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий — эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что жители могут беспокоиться из-за того, что статус их близкого человека в реестре не меняется, хотя они точно знают, что он вернулся.
«Для того чтобы вывести человека из списка разыскиваемых, сотрудникам полиции необходимо прекратить разыскное дело — опросить родственников, получить необходимые документы, абсолютно и полностью удостовериться в том, что человек найден. Надеюсь на понимание курян — наши жители не забыты», — уточнил он.
13 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ранее числившиеся в категории пропавших 154 жителя Суджанского района Курской области обнаружены живыми, МВД подготовило документы на снятие этих людей с розыска. Она отметила, что правоохранители оказывают помощь жителям региона, которые прибывают из населенных пунктов, освобожденных российскими военными. В этот день были опубликованы кадры из Суджи сразу после зачистки города от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил 12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину об освобождении ВС РФ более 1100 кв. км территории в курском приграничье. Он добавил, что планы Киева в Курской области провалились.