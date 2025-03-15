Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области
Спорт
Команда Специальной Олимпиады РФ заняла призовые места на соревнованиях в Италии
Армия
ВС России уничтожили дроном «Форпост» технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Меркель назвала Россию огромной и сильной страной
Армия
Минобороны РФ изменит нормы снабжения имуществом штурмовиков
Спорт
Туск выразил недовольство из-за поражения теннисистки Швентек от Андреевой
Мир
Трамп подписал указ о сокращении функций агентства по глобальным медиа
Армия
Военные РФ сообщили о массовом отходе ВСУ из Суджи без обеспечения себе прикрытия
Мир
Додик заявил о готовности к сделке по редкоземельным металлам с Трампом
Мир
Премьер-министр Венгрии потребовал недопуска Украины в ЕС
Армия
ВС России в ЛНР уничтожили украинскую бронетехнику расчетами FPV-дронов
Мир
В Сербии задержали угрожавшего взорвать резиденцию президента мужчину
Мир
К протестующим в Сербии присоединилась колонна из 100 тракторов
Мир
Путин, Лукашенко и Рахмон обсудили с Алиевым межгосударственные отношения
Мир
Мать с двумя сыновьями ворвались в лицей во Франции с ножом
Мир
Китайский истребитель потерпел крушение во время учений
Мир
Суд в США обязал Starbucks выплатить $50 млн водителю после ожогов горячим кофе
Сюжет:

В Курской области сняты с розыска 378 числившихся пропавшими без вести человек

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья исключены 378 человек, все они найдены, об этом 15 марта сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что в связи с массовым возвращением людей из освобожденных населенных пунктов Курской области реестр пропавших корректируется.

«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий — эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что жители могут беспокоиться из-за того, что статус их близкого человека в реестре не меняется, хотя они точно знают, что он вернулся.

«Для того чтобы вывести человека из списка разыскиваемых, сотрудникам полиции необходимо прекратить разыскное дело — опросить родственников, получить необходимые документы, абсолютно и полностью удостовериться в том, что человек найден. Надеюсь на понимание курян — наши жители не забыты», — уточнил он.

«Задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области»
Путин в военной форме провел совещание на одном из пунктов управления этой группировкой войск

13 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ранее числившиеся в категории пропавших 154 жителя Суджанского района Курской области обнаружены живыми, МВД подготовило документы на снятие этих людей с розыска. Она отметила, что правоохранители оказывают помощь жителям региона, которые прибывают из населенных пунктов, освобожденных российскими военными. В этот день были опубликованы кадры из Суджи сразу после зачистки города от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил 12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину об освобождении ВС РФ более 1100 кв. км территории в курском приграничье. Он добавил, что планы Киева в Курской области провалились.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025