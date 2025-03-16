Двое детей насмерть замерзли в тундре на Ямале
В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) двое малолетних детей погибли от переохлаждения. Об этом 16 марта сообщили в следственном управлении Следственном комитете (СК) России по региону.
«Предварительно установлено, что в период с 14 марта на 15 марта текущего года в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего от переохлаждения наступила их смерть», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
По факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следователи осматривают место происшествия, допрашивают родителей и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее, 8 марта, сотрудники СУ СК России по Свердловской области нашли и допросили мать новорожденного ребенка, оставленного 4 марта на скамейке в мороз в Нижнем Тагиле. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство новорожденного»). О состоянии ребенка не уточнялось.