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Песков сравнил поведение европейских политиков с флюгером

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Европейские политики демонстрируют крайне изменчивое поведение на международной арене. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его мнению, именно такая переменчивость объясняет переход европейских элит от воинственных угроз к призывам о прекращении огня на Украине.

«Флюгерообразное поведение — это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента», — заметил Песков.

Представитель Кремля предположил, что эта черта политиков связана с обилием указателей ветра в старых городах Европы, в частности в Таллине и Риге.

«Видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия», — сказал он.

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13 марта советник президента России Юрий Ушаков также указал на услужливое поведение европейских лидеров при президенте США Дональде Трампе. Он отметил, что страны Европы показывают себя «ласковыми собачками» Белого дома, подтверждая справедливость оценок российского лидера Владимира Путина.

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