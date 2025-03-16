Три человека госпитализированы после атаки ВСУ по Белгородской области
Женщина и двое ее сыновей госпитализированы после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Губкин Белгородской области. Об этом 16 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Три мирных жителя, в том числе двое детей, получили ранения. Семилетний мальчик получил осколочные ранения рук и ног, а десятилетний — баротравму», — написано в Telegram-канале Гладкова.
Уточняется, что детей доставили в Старооскольскую окружную детскую больницу, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Мать мальчиков в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями госпитализирована в Губкинскую центральную районную больницу.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в течение ночи 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над четырьмя российскими регионами. Уточняется, что 16 беспилотников были сбиты над территорией Воронежской области, девять — над Белгородской областью, пять — над Ростовской и еще один дрон — над Курской.