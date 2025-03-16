В Иране заявили об отсутствии у США полномочий диктовать Тегерану внешнюю политику
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 16 марта заявил, что Вашингтон не может навязывать Тегерану свою внешнюю политику.
«Эта эпоха закончилась в 1979 году. В прошлом году [Джо] Байдена обманули, заставив передать беспрецедентные $23 млрд режиму геноцида. Убито более 60 тыс. палестинцев, и мир возлагает на США полную ответственность», — написал Арагчи на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).
Также политик призвал США прекратить поддержку Израиля и убийство йеменцев.
Ранее, 12 марта, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал заявления США о готовности вести переговоры с Тегераном обманом мирового общественного мнения. Он отметил, что, несмотря на обещания американского президента, переговоры с США не приведут к отмене санкций, а лишь усилят давление на Иран.