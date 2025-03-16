В Реутове произошло возгорание на складе для хранения оборудования для страйкбола
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- В Реутове произошло возгорание на складе для хранения оборудования для страйкбола
В подмосковном Реутове произошло возгорание на складе для хранения оборудования для страйкбола. Об этом 16 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.
Уточняется, что огонь был локализован на площади 604 кв. м. По данным ведомства, пострадавших нет. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как от здания поднимаются клубы черного дыма.
В «Мосэнерго» 13 марта сообщили о пожаре на территории ТЭЦ-16 на северо-западе Москвы. Отмечалось, что на работу электростанции возгорание не повлияло. По данным Главного управления МЧС России по столице, пожар произошел на кровле административного здания, выведенного из эксплуатации для проведения ремонтных работ.