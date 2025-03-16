ВС США направили эсминец USS Gravely для усиления безопасности южной границы
С военно-морской базы Йорктаун к южным границам был направлен эсминец USS Gravely для обеспечения безопасности и выполнения соответствующих задач по охране. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе американского северного командования со ссылкой на генерала Грегори Гийо.
«Развертывание USS Gravely будет способствовать выполнению задач северного командования США на южной границе в рамках скоординированных усилий министерства обороны в ответ на указ [американского] президента [Дональда Трампа]. Морские возможности Gravely повышают нашу способность защищать территориальную целостность, суверенитет и безопасность Соединенных Штатов», — сообщил генерал северного командования.
Корабль будет действовать в водах США и международных водах. Развертывание судна на южной границе США способствует «скоординированному и решительному ответу на борьбу» с морским терроризмом, распространением оружия, транснациональной преступностью, пиратством, разрушением окружающей среды и нелегальной морской иммиграцией, указали в ведомстве.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 5 марта заявил, что Трамп надеется построить всю стену вдоль южной границы к моменту окончания своего срока. Он добавил, что администрация Белого дома планирует широкомасштабное применение искусственного интеллекта для улучшения работы по охране границы.