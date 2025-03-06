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Вэнс заявил о планах Трампа до конца своего срока построить стену вдоль южной границы

Вэнс: Трамп надеется построить всю стену вдоль южной границы до 2029 года
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский президент Дональд Трамп надеется построить всю стену вдоль южной границы к моменту окончания своего срока. Об этом 5 марта сообщил CBS News.

«Я думаю, президент надеется, что к концу срока мы построим всю пограничную стену», — сказал он.

Кроме того, вице-президент подчеркнул, что администрация Белого дома планирует широкомасштабное применение искусственного интеллекта для улучшения работы по охране границы.

«Нам нужны новые законы для обеспечения безопасности границы. Нам нужен был новый президент. И слава богу, что он у нас есть», — отметил Вэнс во время круглого стола в Техасе.

Боль и убыль: США потратили как минимум $2 млн на депортацию мигрантов
В Пентагоне подтвердили «Известиям» использование для этого военных самолетов С-17 — один час их эксплуатации стоит более $19 тыс.

Накануне Трамп заявил о рекордном снижении числа нелегальных переходов границы США. По его словам, в настоящее время показатель незаконного проникновения в страну самый низкий из «когда-либо зафиксированных».

1 марта Пентагон заявил о планах направить на границу с Мексикой около 5 тыс. военных для борьбы с нелегальной миграцией. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл уточнил, что американские военные в ближайшие недели прибудут на южную границу страны в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией и наркотрафиком.

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