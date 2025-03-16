Третий день Московской недели моды прошел в Манеже
В столице 15 марта прошел третий день Московской недели моды. Кадры состоявшихся в Центральном выставочном зале «Манеж» показов публикуют «Известия».
Свои коллекции на них представили российские и иностранные бренды. Модели вышли на подиум в образах дизайнеров из разных частей мира — от Дагестана до Испании. Российская мода была представлена брендами из Пензы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Твери, Челябинска и других городов страны.
Четвертая Московская неделя моды стартовала 13 марта. В первом показе была представлена коллекция, вдохновленная образами из «Мастера и Маргариты» и историей Марии Антуанетты. В «Манеже» были продемонстрированы образы их разных материалов: бархата, кожи, меха и натуральных тканей. Некоторые дизайнеры даже представили вязаные косынки и береты, символизирующие ностальгию по детству. Кроме того, в рамках второго дня гости смогли посетить лекции и увидеть короткометражное кино World Fashion Shorts.