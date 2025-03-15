В Манеже прошел второй день Московской недели моды

В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» 14 марта прошел второй день четвертой Московской недели моды. Гости посетили лекции и смогли увидеть короткометражное кино World Fashion Shorts.

«Это закулисье Московской недели моды — то, что обычно скрыто от зрителей. К примеру, здесь, за этими стенами, скрыты образы, в которых модели и будут выходить на подиум», — рассказал корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов.

Перед одним из показов он пообщался со стилистом, который рассказал, что сейчас в тренде естественная текстура на волосах, легкая небрежность, естественность, как будто бы укладка на второй день.

«Сейчас в моде разные интересные крои, многослойность, интересные миксы. Самовыражение в цветах, образах и в целом. На показах образы были интересные, но мне скорее больше понравились материалы. Чувствуется, что это связано с экологией, всё очень натуральное», — поделилась модель Дарья Луконькина.

Всего за дни проведения Московской недели моды около 200 представителей индустрии из 27 регионов России представят свои работы в ЦВЗ «Манеж».

13 марта в ЦВЗ «Манеж» в Москве стартовала четвертая Неделя моды. В первом показе была представлена коллекция, на создание которой дизайнеров вдохновили образы из «Мастера и Маргариты», а также история Марии Антуанетты. Дизайнеры из разных стран уже представили свои новые коллекции. Модели на показе представляли образы даже с дополнительными атрибутами.