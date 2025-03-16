Практически весь штат «Голоса Америки» отправили в административный отпуск

Более 1,3 тыс. сотрудников радиостанции «Голос Америки» (иностранное СМИ, признана в РФ иноагентом) были отправлены в административный отпуск. Об этом 15 марта сообщил директор компании Майкл Абрамовиц.

«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» замолчал. Сегодня утром я узнал, что практически весь штат «Голоса Америки», более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательный персонал, были отправлены в административный отпуск», — говорится в сообщении Абрамовица в социальной сети LinkedIn.

Он уточнил, что его тоже отправили в отпуск вместе с другими работниками радиостанции. Директор добавил, что «Голос Америки» необходимо реформировать и улучшать для того, чтобы он мог и дальше выполнять свою миссию как СМИ. По его мнению, решение об отстранении сотрудников не является верным.

В Белом доме 14 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM). Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая «Голос Америки» и «Свободу/Свободную Европу».