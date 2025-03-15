Суд арестовал насмерть забившего мужчину в Бутовском лесопарке подростка

Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу подростка, который насмерть забил мужчину в Бутовском лесопарке. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пергамент Дмитрия Александровича», — говорится в Telegram-канале.

Его арестовали на один месяц 29 суток. Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Бутовском лесопарке 12 марта. Следственный отдел организовал доследственную проверку. Тогда же решался вопрос о возбуждении уголовного дела. Трех подозреваемых в возрасте от 14 до 18 лет задержали 14 марта в Москве.