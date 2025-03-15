На Украине определились с составом делегации на переговоры по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая будет участвовать в дальнейших переговорах по урегулированию текущего конфликта, распоряжение появилось 15 марта на сайте главы государства.

Согласно документу, делегацию будет возглавлять глава офиса президента Андрей Ермак, отмечает «Газета.Ru». Также в ее состав включены глава МИДа Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

При этом Ермак уполномочен по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации, а также привлекать сотрудников других учреждений и экспертов.

Отмечается, что делегация создана «для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира». Точно в таком составе киевская сторона уже была представлена 11 марта в Саудовской Аравии на встрече с представителями США.

Президент США Дональд Трамп 14 марта сообщил, что обсуждения Белого дома с российской стороной по урегулированию украинского конфликта проходят хорошо, однако до завершения переговоров еще далеко. Отвечая на вопрос о перемирии на Украине, американский лидер отметил, что Белый дом получил хорошую реакцию из России, но разрешить этот вопрос непросто.

В этот же день американский госсекретарь Марко Рубио заявил о «движении вперед» в переговорах по Украине после встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москве. Он выразил надежду, что американская сторона детально изучит позицию России и определит следующие шаги. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Путин передал через Уиткоффа дополнительные сведения, добавив, что точное время встречи лидеров стран пока не установлено.