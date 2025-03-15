Додик заявил о готовности к сделке по редкоземельным металлам с Трампом
Президент Республики Сербской Милорад Додик 15 марта заявил, что заинтересован в сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом по добыче редкоземельных металлов.
«В восточном регионе Республики Сербской, недалеко от границы с Сербией, находятся значительные залежи лития, магния и других редкоземельных минералов», — сказал Додик в интервью изданию American Conservative.
Также он уточнил, что коммерческая стоимость редкоземельных металлов превышает $100 млрд.
Политик подчеркнул, что готов предоставить доступ к месторождениям компаниям, которые будут отобраны администрацией Трампа.
Ранее, 4 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству искать в республике редкоземельные металлы. Он указал, что это актуальнейшая тема, и напомнил, что президент США Дональд Трамп вовлечен в вопрос добычи редкоземельных металлов, а белорусские чиновники пока не занимались этим. Лукашенко подчеркнул, что такой вид полезных ископаемых не встречается в большом количестве, и надо узнать, сколько их в республике.