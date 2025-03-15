Машина въехала в толпу на митинге в Белграде
Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в белградском районе Жарково, сбила трех человек. Об этом 15 марта сообщила газета Blic.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как водитель провез на капоте женщину из колонны протестующих. Предварительно, пострадали три человека, их доставили в центр неотложной помощи.
«Движение транспорта прекращено на площади Николы Пашича, где собралось большое количество людей, также немало людей находится на бульваре короля Александра. Полиция также присутствует», — уточняется в материале.
Как пишет газета, 50-летний водитель автомобиля марки BMW скрылся с места происшествия, однако полиция его задержала.
Президент Сербии Александр Вучич 7 марта сообщил о нападении на министра культуры страны Николу Селаковича во время протестов. По его словам, протестующие в очередной раз показали, что на самом деле думают не о демократии в стране, и продемонстрировали свое истинное отношение к людям, которые размышляют иначе, чем они.