Вучич сообщил о нападении на министра культуры Сербии во время протестов

На министра культуры Сербии Николу Селаковича на фоне массовых протестов было совершено нападение. Об этом 7 марта сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Хочу призвать вас сохранить мир, потому что пристойную Сербию они не могут победить… Напали вечером и на министра Селаковича… Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет», — видеообращение было опубликовано на странице Вучича в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, протестующие в очередной раз показали, что на самом деле думают не о демократии в стране, и продемонстрировали свое истинное отношение к людям, которые размышляют иначе, чем они.

Ранее, 4 марта, депутаты оппозиционных партий зажгли дымовые шашки и устроили драку в зале заседания в ходе первой весенней сессии парламента. Уточнялось, что причиной для беспорядков послужило утверждение повестки дня, в том числе вотум доверия спикеру парламента Ане Брнабич. В ходе потасовки, произошедшей на первой весенней сессии парламента, пострадали три женщины-депутата.