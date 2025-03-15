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Карта спецоперации на Украине 15 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 марта можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в воздушном бою сбили украинский самолет МиГ-29. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены семь управляемых авиационных бомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, и 170 беспилотников самолетного типа, из них 141 вне зоны СВО.

Также в военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы в Харьковской области.

На данном направлении противник потерял до 45 военных, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46 776 БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 22 285 танков и других боевых бронированных машин, 1527 боевых машин РСЗО, 22 581 орудие полевой артиллерии и минометов, 32 902 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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