СМИ сообщили о почти полном исчерпании ВСУ запаса ракет для комплексов Samp-T
Два зенитно-ракетных комплекса Samp-T, поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали запас ракет и вскоре станут непригодными для использования, украинские власти просят поставить новую партию боеприпасов, пишет издание Corriere della Sera.
«Две зенитные батареи Samp-T, поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали свой запас ракет. Поэтому вскоре они станут непригодными для использования», — говорится в материале.
Как пишет газета, Киев уже несколько недель просит обе страны отправить больше ракет Aster-30. Отмечается, что требуется не менее 50 таких снарядов. Однако проблема состоит в том, что итальянский резерв практически достиг критического уровня — остальные ракеты служат для обеспечения защиты важных объектов на территории страны.
Ранее, 13 марта, сообщалось, что Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи на €200 млн. В ходе встречи министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега Антти Хяккянен подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны между странами.