Мирная жительница ДНР пострадала в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела поселка Победа в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранена мирная жительница. Об этом 15 марта заявил глава Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Победа с позиций украинских террористов ранена мирная жительница», — говорится в Telegram-канале главы населенного пункта.

Ранее, 12 марта, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ВСУ по региону погиб мирный житель, еще один пострадал. Он также заявил о том, что украинские боевики при атаках повредили семь жилых домостроений в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки.