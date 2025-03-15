Энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на одной из подстанций
На Кубе произошел сбой в энергетической системе после аварии на подстанции. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе министерства энергетики и горной добычи страны.
«Сегодня [вечером] произошел сбой на подстанции Дьесмеро, который привел к существенной потере генерации на западе Кубы, а вместе с ним и к сбою Национальной электрической системы (SEN)», — говорится в сообщении в соцсети Х (бывший Twitter).
В ведомстве также отметили, что работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся.
4 декабря в министерстве энергетики и горной промышленности Кубы сообщали о полном отключении электричества по всей стране из-за выхода из строя теплоэлектростанции (ТЭЦ) Антонио Гуитераса. Тогда блэкаут произошел после срабатывания автоматики на ТЭЦ в провинции Матансас.