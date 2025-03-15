Трамп: США получили от России хороший ответ на предложение о прекращении огня
Президент США Дональд Трамп 14 марта сообщил о том, что получил несколько хороших ответов от представителей России на предложение о прекращении огня на Украине.
«Мы хотим добиться прекращения огня. Теперь ждем ответ от России. Сегодня у нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов», — заявил американский лидер во время выступления в министерстве юстиции США.
Кроме того, Трамп добавил, что Вашингтон также имеет достаточно хорошие контакты с Киевом.
В этот же день американский лидер сообщил о том, что обсуждения возможного прекращения огня на Украине с президентом РФ продвигаются достаточно хорошо. По словам Трампа, дополнительная информация о перспективах прекращения огня появится в понедельник, 17 марта.