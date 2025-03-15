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Названы подходящие под семейную ипотеку на вторичное жилье города России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Семейную ипотеку расширили на вторичное жилье в городах, где строится не более двух домов. Эксперты федеральной компании «Этажи» на основании данных единой системы жилищного строительства выделили крупные города России, подходящие под новые условия.

«Среди административных центров регионов под новые условия программы на данный момент попадают Мурманск, Анадырь, Нарьян-Мар, Донецк, Запорожье и Херсон. В этих городах количество строящихся многоквартирных домов не превышает двух или отсутствует вовсе», — рассказала руководитель аналитического центра федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская.

По ее словам, из 100 крупнейших городов России по численности населения семейная ипотека на вторичное жилье также может быть расширена в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край), Братске (Иркутская область) и Орске (Оренбургская область). В них строится сейчас только по одному многоквартирному дому.

«Фактически расширение семейной ипотеки больше коснется небольших городов с населением до 200 тыс. человек. За исключением небольших городов, находящихся в непосредственной близости от городов-миллионников с активным строительством. Многие из них становятся своего рода городами-спутниками, в которых строят более доступное, чем в мегаполисе, жилье», — уточнила Пашковская.

Эксперт отметила, что семейная ипотека на вторичном рынке может быть интересна для тех, кто планирует переезд на юг России, поскольку в Краснодарском крае и в Республике Крым есть города, в которых отсутствуют данные о ведущемся в настоящий момент строительстве многоквартирных домов.

«В Туапсе и Геленджике сейчас не заявлено о строительстве многоквартирных домов, а значит, эти города вполне могут попасть под расширение семейной ипотеки на вторичное жилье. Также среди привлекательных городов можно отметить Горно-Алтайск в Республике Алтай, где ведется строительство только двух домов», — уточнила она.

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Накануне в Минфине сообщили, что новые условия распространения семейной ипотеки на вторичном рынке в городах, где ведется строительство не более двух домов, начнут действовать с 1 апреля 2025 года. В министерстве уточнили, что семьи с детьми до шести лет смогут приобрести квартиру на льготных условиях, один раз воспользовавшись ставкой до 6% годовых. Вторичное жилье должно находиться в многоквартирном доме, которому не более 20 лет, и не должно быть признано аварийным.

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