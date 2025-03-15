Сенат США одобрил закон о продлении финансирования правительства до 30 сентября

Сенат США по итогам окончательного голосования 14 марта одобрил законопроект о финансировании работы американского правительства до 30 сентября.

По данным агентство Reuters, документ поддержали 54 сенатора из 100. Для одобрения требовалось простое большинство голосов.

Теперь законопроект поступит к американскому лидеру Дональду Трампу. После подписания президентом США финансирование правительства будет обеспечено до 30 сентября 2025 года, что позволит избежать приостановки работы федерального органа (шатдауна).

Агентство уточняет, что на предварительном голосовании законопроект поддержали 62 сенатора, 10 из которых были представителями Демократической партии. По его итогам документ и был направлен на окончательное утверждение.

Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман 14 марта отмечал, что представители Демократической партии США ставят под угрозу работу федерального правительства, не согласовывая законопроект о его финансировании. По его словам, они хотят «подставить администрацию президента-республиканца Трампа». За день до этого американский лидер указал на риск приостановки работы правительства, подчеркнув, что ответственность за это ляжет на Демократическую партию. Однако он выразил надежду на то, что демократы всё же поддержат законопроект.