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17 марта — день памяти благоверного князя Даниила Московского: чем известен, кому помогает

Верующие 17 марта вспоминают святого князя Даниила Московского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Православная церковь 17 марта чтит память благоверного князя Даниила Московского, сына великого князя Александра Невского, заложившего основы возвышения Московского княжества. В 2025 году празднования пройдут в понедельник. Чем прославился святой, о чем ему молятся, что можно, а что нельзя делать в этот день, рассказывают «Известия».

День памяти Даниила Московского: что отмечают 17 марта

Даниил Московский родился в 1261 году во Владимире. Он был четвертым сыном святого князя Александра Невского и полоцкой княжны Александры Брячиславны. У супругов уже было трое сыновей и дочь Евдокия. Даниил был самым младшим в семье.

Точная дата его рождения неизвестна. Но можно предположить, что он родился в начале — середине декабря, так как на это время приходится день памяти святого Даниила Столпника, в честь которого был назван в будущем первый удельный князь Московский. Позднее этот святой изображался на печатях князя и именно в честь него был возведен Данилов монастырь в Москве.

Когда Даниилу исполнилось два года, по дороге домой из Орды скончался его отец. Вскоре не стало и матери. Воспитанием маленького Даниила занимался тверской князь Ярослав Ярославич, брат Александра Невского. После смерти дяди Даниилу в удел досталось Московское княжество. На тот момент оно было значительно меньше и скуднее, чем земли, которыми правили его старшие братья.

Единственным городом княжества была Москва. Свое правление Даниил начал с расширения Кремля, строительства монастырей и укрепления рубежей. Позднее он присоединил к своим владениям Коломну, Можайск и Переславль, поставив под свой контроль всё течение Москвы-реки. К концу XIII века Московское княжество из маленького и незавидного удела превратилось в экономически развитую и сильную территорию. Сам же Даниил стал одним из самых влиятельных князей Северо-Восточной Руси.

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Скончался князь в 1303 году от болезни. Незадолго до смерти он принял монашеский обет. По завету князя его похоронили на общем кладбище на территории построенного им Данилова монастыря. Церковь совершает память святого дважды в году: 17 марта (4 марта по старому стилю) — в день кончины и 12 сентября (30 августа по старому стилю) — в день обретения нетленных мощей.

В чем помогает святой Даниил Московский

Святой благоверный князь Даниил Московский почитается как мудрый правитель и великий миролюбец. Еще при жизни ему не раз удавалось примирить враждующие стороны. Кроме того, он прославился многими добрыми делами, проявляя заботу о нуждающихся.

Особым покровительством московского князя пользуются защитники Отечества. Считается, что молитва перед иконой святого помогает в случаях, когда стране и людям грозит военная опасность.

Помогает преподобный и при решении житейских проблем. К нему часто обращаются в трудных жизненных ситуациях, с просьбами о разрешении конфликтов, имущественных и финансовых споров, избавлении от врагов и сохранении мира.

Что можно и нельзя делать в церковный праздник 17 марта

В день памяти святого благоверного князя в храмах проходит служба. В праздник верующие приходят в церковь, чтобы вспомнить о житии и деяниях Даниила Московского, помолиться о здоровье и благополучии близких.

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Как и в другие церковные праздники, в этот день нельзя ругаться и провоцировать конфликты. Следует избегать сплетен, сквернословия и дурных поступков. Также нельзя заниматься уборкой и тяжелым физическим трудом.

По возможности необходимо оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Помимо этого, нужно соблюдать ограничения в еде, которые действуют в Великий пост. До самой Пасхи (20 апреля) церковь налагает запрет на мясо, молочные продукты, яйца и блюда из них.

Кто празднует именины 17 марта 2025 года

В православный праздник 17 марта именины празднуют мужчины с именами Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Кондрат, Павел и Яков, а также женщины по имени Ульяна.

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