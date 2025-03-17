В МИЦ «Известия» рассказывают об акциях «Послание Герою» и «Россия глазами детей». Трансляция
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- В МИЦ «Известия» рассказывают об акциях «Послание Герою» и «Россия глазами детей». Трансляция
17 марта в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная проведению акций «Послание Герою» и «Россия глазами детей», приуроченных к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
О промежуточных итогах, историях участников из регионов, а также о дальнейшем ходе акций рассказывают:
— Ольга Занко, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
— Марина Гаспарян, директор по производству контента «Триколор»;
— Василий Мищенко, актер, режиссер театра и кино, кинопродюсер, заслуженный артист Российской Федерации.
До 23 марта участники могут написать послание герою Великой Отечественной войны или нарисовать современную Россию, отразив важные моменты в жизни страны, которые стали возможны благодаря подвигу участников Великой Отечественной войны.