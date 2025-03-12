В Тобольске при взрыве в частном доме пострадали женщина и ребенок
В Тобольске Тюменской области в частном доме произошел взрыв, в результате которого пострадали женщина и несовершеннолетний ребенок. Об этом 12 марта сообщил глава Тобольска Петр Вагин в своем Telegram-канале.
Также уточняется, что взрывом выбило окна и рамы многоквартирного дома напротив. По словам главы города, риска возгорания соседних зданий нет.
«В данный момент даны поручения по охране общественного порядка и по организации безопасности дорожного движения», — сказано в сообщении.
Ранее, 5 марта, в городе Белореченске Краснодарского края в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Из-за этого в здании обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, обошлось без пожара. Две квартиры были полностью разрушены, еще шесть получили повреждения. Пострадали три человека. По информации МЧС, в доме, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси.