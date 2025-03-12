Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Днепроэнергия в ДНР
Подразделения 37-й мотострелковой бригады и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике (ДНР) от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы военных опубликовало 12 марта Минобороны РФ.
На кадрах видно, как Российская армия наносит поражение по живой силе противника, а также по бронетехнике и складам боеприпасов ВСУ.
Отмечается, что после нанесения артиллерийских ударов по выявленным разведкой укреплениям, пунктам временной дислокации и скоплениям военнослужащих ВСУ расчеты ударных дронов поддерживали продвижение штурмовых групп в населенном пункте, уничтожая огневые точки, технику и склады боеприпасов противника.
Ранее в этот день стало известно об освобождении населенных пунктов Днепроэнергия и Новомарково в ДНР. Кроме того, бойцы Южной группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах 10 населенных пунктов.