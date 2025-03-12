ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 марта сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населенный пункт Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. «...» Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково», — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, бойцы Южной группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, двух аэромобильных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах 10 населенных пунктов.
В зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства.
Ранее в этот день сообщалось, что штурмовики 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны Часова Яра в ДНР. Подразделения осуществляли огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.