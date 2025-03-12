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Застройщики и теплоэнергетики обсудили тарифы и проблемы подключения к сетям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Кобяков
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Теплоэнергетики компании «МОЭК», застройщики и представители мэрии Москвы обсудили ряд актуальных вопросов в сфере технологического присоединения к системе теплоснабжения и централизованной системе горячего водоснабжения. Деловая встреча была организована единым центром ответственности по подключению потребителей к тепловым сетям ПАО «МОЭК» — организацией «ЦТП МОЭК».

Одной из ключевых тем стало изменение платы за технологическое присоединение при корректировке сроков капитального строительства, подключаемой нагрузки или параметров застройки по уже действующему договору на присоединение. Право «МОЭК» на пересмотр платы за подключение в случае изменения условий строительства подтверждено законодательными актами, правилами подключения, установленными в РФ, а также сложившейся судебной практикой на уровне Верховного суда.

«Любое существенное изменение условий строительства ведет и к изменениям стоимости подключения объектов. Потребуется проведение работ, стоимость которых по экономическим причинам не может быть такой же, как на работы и, главное, оборудование 18 месяцев назад», — отметила начальник управления технологических присоединений ПАО «МОЭК» Татьяна Казакевич.

Одним из предложений, направленных на упрощение процедуры присоединения к сетям, стало заключение договоров с индивидуальной платой на основании предварительного сметного расчета. Этот подход предполагает использование предварительной индивидуальной платы, которая будет рассчитана на основании укрупненных сметных расчетов, объектов-аналогов или типовых решений. Сейчас плата за подключение по итогам проведения проектных работ может значительно отличаться от платы, установленной регулятором, а ее установление занимает от трех до 12 месяцев. Участники встречи согласились с тем, что внедрение процесса установления индивидуальной платы позволит сократить и оптимизировать срок заключения договора технологического присоединения, что в итоге ускорит подключение в целом.

Также в ходе встречи представители МОЭК обратили внимание застройщиков на нововведение в тарифном регулировании Москвы на 2025 год — отмену льготной ставки на подключение к тепловым сетям объектов с малой нагрузкой (до 0,1 Гкал), действовавшей на протяжении пяти лет. Как отметили в компании, льготная ставка оказалась неэффективной и при этом создавала дополнительную нагрузку для ресурсоснабжающей организации.

В рамках встречи затронули и вопросы обеспечения теплоснабжением объектов застройщиков при комплексном развитии территории и возможности подачи комплексной заявки на подключение к теплоснабжению.

«Мы заинтересованы в создании условий для устойчивого развития взаимоотношений между теплоснабжающими организациями и потребителями, поэтому на обсуждение вынесли наиболее актуальные законодательные новации и изменения в механизме технологического присоединения к тепловым сетям. Уверены, что такая возможность выработать единый подход к пониманию нормативных документов в конечном итоге улучшает инвестиционно-деловой климат и повышает прозрачность процедуры подключения, делает нашу работу более эффективной», — отметила Татьяна Казакевич.

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