Собянин заявил о рекордных 500 тыс. посетителей на катке ВДНХ

Каток на ВДНХ в Москве за сезон посетили 500 тыс. человек. В этом году программа стала еще масштабнее, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В выставочном комплексе прошло свыше 120 мероприятий — ледовые шоу, фестивали, спортивные мастер-классы. Впервые на катке установили трибуны для зрителей и ледовую арену для хоккея и лазертага.



Новый год на льду встретили больше 5 тыс. гостей. На сцене выступили фигуристы Максим Ковтун, Майя Хромых и театр Ирины Слуцкой. Всего в январские каникулы на катке ВДНХ отдохнули свыше 152 тыс. человек.



В феврале и марте здесь организовали самый массовый Благотворительный день, конькобежный фестиваль и масленичные гулянья. Сейчас ВДНХ готовится к весеннему сезону.