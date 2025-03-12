Сенатор Косачев прокомментировал готовность Украины к миру

Украина пытается усилить свои переговорные позиции в контексте урегулирования. Недавняя атака по Москве БПЛА только подтверждает это, заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Варварская акция, не имеющая никакого оправдания ни с гуманитарной, ни с военной точки зрения. Это чистой воды политика — попытка усилить украинские переговорные позиции. Но, с моей точки зрения, это их не усиливает, а ослабляет, так как в очередной раз выставляет Украину в качестве недоговороспособной стороны. Именно эту претензию Украине предъявили в Овальном кабинете во время известной сцены», — заявил Косачев.

11 марта в Джидде прошли переговоры США и Украины. По их итогам стороны заявили, что Киев согласен на 30-дневное перемирие. Однако в Москве неоднократно заявляли, что нужен долгосрочный полноценный мир, а не временное прекращения огня.

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В принудительной разрядке: к чему США склонили Украину в Джидде