В Ногинске после массовой драки со стрельбой задержаны 42 человека

В подмосковном Ногинске полиция задержала 42 человека из-за массовой драки, произошедшей на площади Ленина. Об этом 12 марта сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД России по Московской области.

По предварительным данным, конфликт начался с ссоры, которая переросла в потасовку, в ходе которой прозвучало несколько выстрелов.

«Незамедлительно прибывшими полицейскими в территориальный отдел доставлено 42 человека для дальнейшего разбирательства», — уточняется в сообщении.

Также, по информации МВД, полицейские изъяли травматическое оружие, зарегистрированное в установленном порядке. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее, 21 февраля, в Москве заключили под стражу 33-летнего работника бара, который избил посетителя. Уточнялось, что мужчина вступил в конфликт с посетителем бара, после чего вывел его на улицу, где между ними завязалась драка. В результате бармен свалил мужчину с ног, из-за чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание.