Дептранс заявил о снижении числа ДТП на МКАД на 34%
В январе–феврале 2025 года число ДТП на МКАД сократилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же период количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 40%. Об этом 12 марта сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
В дептрансе рассказали, что таких результатов удалось достичь благодаря ряду мер. Так, система видеоаналитики, которая работает на МКАД, фиксирует 13 типов инцидентов на проезжей части. В непростых ситуациях водителям помогает дорожный патруль.
Кроме того, за движением в круглосуточном режиме следит ситуационный центр ЦОДД. Наконец, число погибших уменьшилось и благодаря тому, что водители в случае мелкого ДТП на МКАД съезжают на обочину или в безопасное место, отметили в дептрансе.
7 марта сообщалось, что инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят контроль на четырех улицах столицы. Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, усиление контроля на этих улицах города повысит их пропускную способность и снизит количество аварийных ситуаций.
3 марта дептранс сообщил, что минувшей зимой эвакуаторы Московского паркинга переместили на спецстоянки почти 10 тыс. автомобилей премиум-класса.