В Нижнем Новгороде задержали директора филиала РАНХиГС по делу о взятке
В Нижнем Новгороде уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении директора филиала РАНХиГС. Об этом 12 марта сообщает Следственный комитет (СК) РФ в Telegram-канале.
«Следственными органами СК России по Нижегородской области на основании материалов УФСБ России по региону в отношении директора филиала РАНХиГС в городе Нижнем Новгороде и иных должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — указано в заявлении.
По предварительным данным, подозреваемый вместе с иными должностными лицами вуза получали взятки за незаконные оформления документов о поступлении, положительные оценки и выдачу документов о высшем образовании без фактического прохождения обучения.
Уточняется, что директор и один из его подчиненных получили от студента взятку, которая превышала 1 млн рублей. При этом обеспечив ему обучение без сдачи экзаменов.
На данный момент фигуранты задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
27 января следователи СК России по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбудили уголовное дело в отношении заведующей кафедрой высшего учебного заведения по делу о получении взятки. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.