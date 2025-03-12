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В Нижнем Новгороде задержали директора филиала РАНХиГС по делу о взятке

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Фото: t.me/sledcom_nn
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В Нижнем Новгороде уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении директора филиала РАНХиГС. Об этом 12 марта сообщает Следственный комитет (СК) РФ в Telegram-канале.

«Следственными органами СК России по Нижегородской области на основании материалов УФСБ России по региону в отношении директора филиала РАНХиГС в городе Нижнем Новгороде и иных должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — указано в заявлении.

По предварительным данным, подозреваемый вместе с иными должностными лицами вуза получали взятки за незаконные оформления документов о поступлении, положительные оценки и выдачу документов о высшем образовании без фактического прохождения обучения.

Уточняется, что директор и один из его подчиненных получили от студента взятку, которая превышала 1 млн рублей. При этом обеспечив ему обучение без сдачи экзаменов.

На данный момент фигуранты задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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27 января следователи СК России по Донецкой Народной Республике (ДНР) возбудили уголовное дело в отношении заведующей кафедрой высшего учебного заведения по делу о получении взятки. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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