NYT сообщила о приказе сотрудникам USAID уничтожить секретные документы

Сотрудники Агентства по международному развитию США (USAID) получили указания уничтожить секретные документы и данные о персонале организации. Об этом 11 марта сообщила американская газета The New York Times.

«Сначала измельчите как можно больше документов, потом приготовьте мешки для сжигания, когда шредер будет недоступен или ему потребуется перерыв», — приводит издание электронное письмо сотрудникам от исполнительного секретаря USAID Эрики Карр.

Отмечается, что подлежащие уничтожению документы могут иметь отношение к судебным искам, поданным против агентства и администрации президента США Дональда Трампа после массовых увольнений в USAID.

Ранее, 10 марта, государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. По его словам, в рамках 5,2 тыс. отмененных контрактов были потрачены десятки миллиардов долларов способами, не отвечающими основным национальным интересам Соединенных Штатов.

В тот же день глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал это решение жестким, но необходимым для страны.

Маск 3 февраля сообщил о запуске процесса ликвидации USAID. По его словам, агентство не подлежит восстановлению и его нужно закрывать. Тогда же президент США Дональд Трамп назвал руководителей агентства радикальными безумцами.