ПСБ расширил возможности сберегательных продуктов

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ПСБ предложил розничным клиентам новый накопительный счет «Атлант» с максимальной доходностью до 16% годовых. При его открытии можно выбрать оптимальный способ начисления процентов — на минимальный остаток или на ежедневный остаток на счете, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Максимальная ставка 16% доступна тем, кто предпочел начисление процентов на минимальный остаток на счете в сумме от 10 тыс. рублей. Ставка 15% действует при начислении процентов на ежедневный фактический остаток по счету в размере от 10 тыс. рублей. Доход выплачивается ежемесячно, проценты капитализируются.

Также ПСБ расширил возможности по вкладу «Мой доход»: для пенсионеров, получающих выплаты на карту ПСБ, действует надбавка в 1 процентный пункт. Соответственно, максимальная доходность составит 22,5% годовых при размещении средств от 100 тыс. рублей на срок 6 месяцев. Для клиентов, которые только планируют перевод пенсии в ПСБ, при открытии вклада «Мой доход» также действует надбавка в 1 п.п. Кроме того, в рамках акции «Бонус к пенсии» можно получить дополнительное единоразовое вознаграждение в размере 2 тыс. рублей при переводе выплат в ПСБ.

По словам начальника управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрия Латанова, в течение 2025 года объем рынка сбережений продолжит стабильно расти при сохранении высокой ключевой ставки.

«Вкладчики, которые получили рекордную доходность, разместив средства на депозитах на короткие сроки, предпочтут реинвестировать полученные средства в накопительные продукты с гибкими условиями — поэтому мы улучшили условия по вкладу „Мой доход“ и обновили линейку накопительных счетов, предоставив возможность оперативного управления накоплениями за счет выбора удобного способа получения доходности», — отметил он.

Вклад и накопительный счет доступны в мобильном или интернет-банке, а также в отделениях ПСБ.