Минобороны показало кадры поражения опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении
Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили опорный пункт украинской армии на южнодонецком направлении. Кадры боевой работы опубликовало 12 марта Минобороны РФ.
Уточняется, что удар наносился расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Также в результате действий российской армии были поражены склады беспилотников, автомобильной и бронированной техники.
В этот же день расчеты дронов самолетного типа «Молния-2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт размещения личного состава и бронированную технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Несмотря на противодействие украинской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пунктов воздушного наблюдения ВСУ, беспилотник смог долететь до места и поразить цели.