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Минобороны показало кадры поражения опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили опорный пункт украинской армии на южнодонецком направлении. Кадры боевой работы опубликовало 12 марта Минобороны РФ.

Уточняется, что удар наносился расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Также в результате действий российской армии были поражены склады беспилотников, автомобильной и бронированной техники.

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В этот же день расчеты дронов самолетного типа «Молния-2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт размещения личного состава и бронированную технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Несмотря на противодействие украинской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пунктов воздушного наблюдения ВСУ, беспилотник смог долететь до места и поразить цели.

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