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Расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа «Молния-2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт размещения личного состава и бронированную технику Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ночное время. Об этом 12 марта сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что расчеты вели ежедневное боевое дежурство, в ходе которого были выявлены цели противника. После получения точных координат российские военнослужащие оперативно подготовили дрон к вылету, снарядили его и произвели пуск в сторону объектов противника.

Несмотря на противодействие украинской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пунктов воздушного наблюдения ВСУ, беспилотник смог долететь до места и поразить цели.

«Мы работаем на FPV самолетного типа «Молния-2». Это хороший беспилотный самолет, который несет хорошую боевую нагрузку на довольно большие дистанции. Мы работали по вышкам связи, технике противника, такой как БМП, блиндажи», — сообщил оператор БПЛА «Молния-2» с позывным Мигель.

Расчеты данного дрона работают круглосуточно без выходных и при любых погодных условиях. За день они могут совершить несколько вылетов и уничтожить любые цели. Беспилотник «Молния-2» за счет своих тактико-технических характеристик способен наносить удары на большем расстоянии, чем FPV-дрон, и нести на себе боевую часть весом около 6 кг. Пластиковый каркас «Молнии» позволяет защитить от влаги всё необходимое оборудование и преодолеть расстояние в десятки километров, отметили в ведомстве.

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Накануне в Минобороны сообщали, что расчетами FPV-дронов испытательного центра беспилотных технологий «Рубикон» российская армия уничтожила технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Уточняется, что были поражены опорные пункты противника, беспилотники, автомобильная и бронированная техника. Также была уничтожена живая сила ВСУ.

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