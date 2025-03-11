Расчетами FPV-дронов ВС РФ поразили технику ВСУ в курском приграничье
Расчетами FPV-дронов испытательного центра беспилотных технологий «Рубикон» российская армия уничтожила технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что были поражены опорные пункты противника, беспилотники, автомобильная и бронированная техника. Также была уничтожена живая сила ВСУ. На кадрах показано уничтожение дронами различной техники, в том числе бронетранспортеров и автомобилей.
Накануне операторы FPV-дронов испытательного центра беспилотных технологий «Рубикон» поразили технику ВСУ в Курской области. Уточняется, что кроме этого были поражены дроны и скопление живой силы противника.