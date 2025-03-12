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Ликсутов рассказал о развитии перехватывающих парковок в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С начала года водители 280 тыс. раз бесплатно оставили свои автомобили на перехватывающих парковках, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как пояснил Ликсутов, с помощью перехватывающего тарифа жители города получают возможность не платить за парковку при пересадке на городской транспорт.

«Востребованность перехватывающих парковок растет. С начала этого года автомобилисты более 280 тыс. раз бесплатно оставили на них машины и пересели на городской транспорт. Это удобная альтернатива передвижению по городу на личном авто, которая экономит не только время, но и деньги. Мы продолжим расширять сеть перехватывающих парковок в соответствии с Транспортной стратегией до 2030 года, которую утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно припарковать личный автомобиль в период с 05:30 до 02:00, начать поездку с ближайшей к перехватывающей парковке станции Московского метрополитена, Московского центрального кольца или Московского центрального диаметра и совершить минимум две поездки за день.

В Москве работают уже 110 перехватывающих парковок. Согласно Транспортной программе до 2030, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, к 2030 году планируется организовать более 150 тыс. мест на перехватывающих парковках в Москве и городах Московской области, чтобы создать единое транспортное пространство между регионами.

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