Собянин рассказал об облике станции метро «Бульвар Генерала Карбышева»
Оформление станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» в Москве посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск. В ее облике будут преобладать светло-серые и белые тона, а название выделят крупными буквами на контрастном фоне, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
На колоннах платформы разместят художественные барельефы. Главную роль сыграет свет — светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера и обеспечат комфортное освещение.
На сегодня станция готова на 43%. Сейчас строят основные монолитные конструкции станционного комплекса и оборотных тупиков.
«Бульвар Генерала Карбышева» сократит расстояние до метро для жителей района Хорошево-Мневники, разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию, а также уменьшит интенсивность движения по Звенигородскому и Новорижскому шоссе.