Суд в США приостановил первую в Луизиане казнь с применением азота
Судья окружного суда США Шелли Дик вынесла предварительный судебный запрет, который не дает штату Луизиана проводить казнь с использованием азота. Об этом 11 марта сообщил новостной отдел телерадиокомпании CBS News.
«Федеральный судья остановил первую в Луизиане смертную казнь с использованием азотного газа, которая должна была состояться на следующей неделе», — указано в публикации.
Судья отметила, что в интересах общества необходимо приостановить исполнение казни до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу. Она также подчеркнула, что судебный запрет особенно важен для защиты конституционных прав граждан.
Генеральный прокурор Лиз Меррилл, в свою очередь, заявила, что данное решение будет обжаловано незамедлительно.
26 января 2024 года впервые в США провели смертную казнь с применением чистого азота. Мероприятие состоялось в городе Этмор в штате Алабама.
Уточняется, что данный способ казни предполагает плотное прижатие маски к лицу, закрывающее рот и нос человека. Затем в маску подается газообразный азот. Человек продолжает нормально дышать, однако постепенно азот вытесняет из легких кислород — человек быстро теряет сознание, а затем у него происходит остановка сердца.