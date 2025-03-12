Лавров назвал происходящее в США «возвращением к нормальности»

Происходящее в США можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности». Об этом 12 марта в интервью американским блогерам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что раньше в США политика в основном вращалась вокруг споров между Демократической и Республиканской партиями, но всегда в рамках общепринятых традиционных ценностей. Однако с появлением неоконсервативных, в частности неолиберальных, идей разрыв между партиями стал более глубоким и заметным.

«Я считаю, что этот разрыв в первую очередь был обусловлен отходом от христианских ценностей правящей тогда Демократической партии», — объяснил глава МИДа.

По его словам, сейчас в США пришла «нормальная администрация», которая не поддерживает антихристианские идеи. Граждане страны выбрали нынешнего американского лидера Дональда Трампа, потому что устали от «фанатичной настойчивости», с которой навязывались новые «ценности».

В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом означает смену вех во внешнеполитическом курсе страны. При этом Рябков указал на то, что российско-американские отношения остаются напряженными, после того как бывший президент США Джо Байден и его администрация нацелились на нанесение России стратегического поражения.