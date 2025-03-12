Четыре человека погибли из-за взрыва на предприятии в Китае

В Китае произошел взрыв на биотехнологическом предприятии, в результате четыре человека погибли, еще четыре пострадали. Об этом 12 марта сообщает газета Sing Tao Daily.

«11 марта в 15.30 (10.30 мск. — Ред.) на предприятии Jiangsu Huili Biotechnology произошел взрыв», — указано в материале.

Уточняется, что спасительная операция завершена. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Расследование продолжается.

Кроме того, газета пишет, что авария не оказала негативного влияния на окружающую среду.

6 марта в Японии один человек погиб из-за взрыва на заводе Chuo Spring. Еще двое мужчин получили незначительные травмы. Для борьбы с пожаром было задействовано 19 единиц техники, возгорание удалось потушить примерно через три часа после его возникновения.