Реклама
Прямой эфир
Общество
После удара ВСУ по заводу в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте
Армия
Средства ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ и Черным морем
Мир
Кандидат в президенты Румынии заявила о конце демократии в стране
Мир
Рубио рассказал об обсуждении территориальных уступок с Киевом
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Днепроэнергия и Новомарково в ДНР
Политика
Песков призвал не забегать вперед по теме перемирия на Украине
Общество
В Москве обновлен суточный рекорд тепла 23-летней давности
Мир
Прокуратура БиГ постановила задержать президента Республики Сербской Додика
Экономика
ЦБ направил правительству предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты
Армия
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Курской области
Мир
Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров
Мир
Нарышкин обсудил с главой ЦРУ Рэтклиффом вопросы взаимодействия спецслужб
Мир
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту преступлений ВФУ в Черкасском Поречном
Мир
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате
Мир
Лавров указал на недоверие России обещаниям Запада
Спорт
Овечкин обошел обладателя Кубка Стэнли Гилмора и занял 28-е место по играм в НХЛ
Мир
В США указали на подрывную деятельность ЦРУ

В МЧС рассказали о способах определить неисправность оборудования по цвету газа

МЧС: горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Неисправность газового оборудования можно определить по цвету газа, например, если пламя имеет желтый оттенок, то необходимо выключить плиту и незамедлительно вызвать специалиста. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру 104», — рассказал «РИА Новости» собеседник ведомства.

Кроме того, специалист добавил, что нормальным считается синий цвет газового пламени. Также в пресс-службе уточнили, что неисправное оборудование обязательно должны чинить профессионалы.

Дать газу: что включает программа социальной газификации
Теперь воспользоваться льготными условиями смогут жители СНТ

4 февраля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с начала 2025 года в столице специалисты проверили более 100 тыс. газовых плит в квартирах горожан. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства проверили работоспособность и соответствие плит требованиям безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025