В МЧС рассказали о способах определить неисправность оборудования по цвету газа
Неисправность газового оборудования можно определить по цвету газа, например, если пламя имеет желтый оттенок, то необходимо выключить плиту и незамедлительно вызвать специалиста. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру 104», — рассказал «РИА Новости» собеседник ведомства.
Кроме того, специалист добавил, что нормальным считается синий цвет газового пламени. Также в пресс-службе уточнили, что неисправное оборудование обязательно должны чинить профессионалы.
4 февраля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что с начала 2025 года в столице специалисты проверили более 100 тыс. газовых плит в квартирах горожан. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства проверили работоспособность и соответствие плит требованиям безопасности.