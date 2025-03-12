Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 28 пунктов управления дронами ВСУ

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» в течение суток уничтожили 28 пунктов управления дронами и четыре станции Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 марта сообщил ТАСС начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма.

«Уничтожены 28 пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink», — отметил он.

Кроме того, Бигма заявил, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 28 беспилотников самолетного типа украинской армии.

По итогу, продолжил он, потери ВСУ составили до 225 боевиков. Кроме того, противник лишился двух танков Т-72 и Т-64, двух боевых бронированных машин, шести пикапов и трех орудий полевой артиллерии. Два бойца ВСУ сдались в плен, добавил Бигма.

В Минобороны РФ в этот же день сообщили, что расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт размещения личного состава и бронированную технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время.