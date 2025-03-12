Два человека погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Сахалинской области
Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП в районе 11-го км автодороги Корсаков – Новиково в Корсаковском районе Сахалинской области. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 27-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем Honda Fit выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим автомобилем, Subaru», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В результате ДТП до приезда машины скорой помощи скончались два пассажира автомобиля Honda. Еще два пассажира и водитель Honda, а также водитель Subaru получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждение.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.
Накануне сообщалось, что в результате ДТП с участием автомобиля Niva и грузовика КамАЗ в Свердловской области погиб водитель легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель Niva при совершении обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен» не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение со встречным грузовиком.