Один человек погиб в результате ДТП в Свердловской области
В результате ДТП на 63-м км автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган Белоярского района Свердловской области погиб один человек. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Niva при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства в нарушение ПДД РФ в зоне действия знака «Обгон запрещен» не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем КамАЗ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В результате аварии водитель автомобиля погиб на месте до прибытия машины скорой помощи. На данном участке дороги временно введено реверсивное движение. По данному факту органами внутренних дел назначено проведение расследования.
11 марта в Волгограде произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля. Его доставили в медицинское учреждение.