Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
Мир
Трамп указал на нежелание США тратить миллиарды долларов на поддержку Украины
Мир
В конгрессе США одобрили проект о финансировании правительства до 30 сентября
Мир
Посольство РФ указало на срежиссированные акции в поддержку Украины в Швеции
Мир
Reuters сообщило об отсутствии у Трампа требований по демилитаризации Украины
Общество
Синоптик спрогнозировал дожди в Москве до выходных
Мир
Посольство РФ не обладает данными о россиянах среди заложников в поезде в Пакистане
Экономика
С июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет практически невозможно
Экономика
Для туроператоров могут ввести оборотные штрафы
Общество
В России предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов
Спорт
Поражение «Динамо» обеспечило «Локомотиву» первое место в Западной конференции
Мир
Рубио сообщил о поручении Трампа и Зеленского завершить сделку по ресурсам
Мир
Йеменские хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном море
Мир
Посол РФ рассказал о снижении активности сторонников Украины в Албании
Экономика
Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
Экономика
Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты
Мир
Источник рассказал о роли США в соглашении Дамаска с курдами

Один человек погиб в результате ДТП в Свердловской области

0
EN
Фото: t.me/gibdd_66
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В результате ДТП на 63-м км автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган Белоярского района Свердловской области погиб один человек. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Niva при совершении обгона впереди движущегося транспортного средства в нарушение ПДД РФ в зоне действия знака «Обгон запрещен» не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем КамАЗ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В результате аварии водитель автомобиля погиб на месте до прибытия машины скорой помощи. На данном участке дороги временно введено реверсивное движение. По данному факту органами внутренних дел назначено проведение расследования.

Смартфоновый режим: в РФ появились новые способы оформления автоаварий
Вступили в силу поправки в закон «Об ОСАГО»

11 марта в Волгограде произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля. Его доставили в медицинское учреждение.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025