Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 12 марта
Облачно, небольшой дождь, местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 12 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5.
В Московской области днем синоптики обещают от +9 до +14 градусов, а ночью температура может упасть до +2.
Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 5–11 м/с.
Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
В этот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал осадки в виде дождя в столице до выходных. Однако эксперт отметил, что они будут совсем небольшими, суммарное количество не превысит 5 мм. По словам Ильина, в выходные из-за понижения температуры дождь перейдет в мокрый снег.